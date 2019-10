Lionel på millionjakt i New York

sport

– Lionel verkar veldig bra. Eg køyrde roleg med han måndag og var godt fornøgd. No er planen at han skal få nokre raske intervall torsdag ettermiddag, seier Gøran Antonsen.

Lionel har dei fire siste åra vore Noregs fremste og mest stabile internasjonale travkort. Han er den desidert mestvinnande travaren frå Noreg gjennom tidene med 16,1 millionar i premiepengar. I år har han vore avlshest for første gong, og det tar på sjølv for ei stjerne.

– Avlsverksemda har nok kosta, men med ein hest med Lionels fysikk er det ikkje alltid lett å merke at han ikkje er 100 prosent. Men eg synest eg merka i dei siste treningsøktene heime at overskotet for alvor er tilbake.

Taklar karantene

Å konkurrere på den andre sida av Atlanteren er ikkje problemfritt. Lionel flaug over allereie førre veke, og har stått i karantene på VM-arenaen sidan.

– Han viste i fjor at han taklar opplegget med lang flyreise og karantene. Det gir sjølvsagt ein tryggleik. Utan vissa om at han taklar det, hadde vi nok ikkje stått på startstrek i år, seier trenaren, som kom etter sist laurdag. Men om hesten takla reisa, var det noko anna med kusken.

Influensa

– Eg fekk kraftige influensasymptom og låg på hotellet frå vi kom laurdag til måndag morgon. Men no er eg fit for fight, seier Antonsen, som trekte eit vrient åttandespor bak startbilen.

– Det betyr at eg må køyre på sjanse og sjå kva for moglegheiter som byr seg. Håpet er at det blir hardt tempo, og at eit par konkurrentar galopperer i første sving, slik at vi kan få ein ålreit posisjon. Frå eit betre spor hadde eg hatt store ambisjonar, no er vi litt meir avhengige av flaks.

