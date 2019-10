Petr Cech held fram med å vere målvakt, men byter idrett

sport

Etter at tsjekkaren la opp som fotballspelar i sommar, har Cech vore ein aktiv ishockeyspelar. No gjer han altså comeback i engelske hockey etter å ha signert for Guildford Phoenix.

– Eg håper eg kan hjelpe dette unge laget med å oppnå måla sine, seier 37-åringen til BBC.

Cech gjorde det stort som fotballspelar i Chelsea der han spelte i heile 11 sesongar. I 2015 melde han overgang til Arsenal og vart der til han la opp etter førre sesong. I 2006 vart han òg rangert som den beste fotballmålvakta i verda.

– Etter 20 år som profesjonell fotballspelar skal det bli ei fantastisk erfaring for meg å spele ishockey. Eg har elska både å spele og å sjå på ishockey sidan eg var barn, seier Cech.

Cech har mellom anna fire Premier League-titlar, og dessutan sigrar i Meisterligaen og Europaligaen i si tid som fotballproff i England. Han blir tredjekeeper for Phoenix og kjem til å trene med Chelsea når han finn rom for det i timeplanen.

Etter kunngjeringa onsdag kveld kom Cech med denne meldinga på Twitter:

«Nokon trur eg har bytt jobb. Nei, det har eg ikkje. Heldigvis hindra ikkje opphaldet mitt i Chelsea meg frå å spele ishockey, som eg elska å spele som barn og som eg har spelt i fleire år. Da eg var profesjonell fotballspelar kunne eg ikkje spele ishockey av opplagde grunnar. No kan eg det.»

Det at Cech kjem frå hockeygale Tsjekkia, har nok bidratt til interessa hans.

Cech får debuten sin som ishockeyspelar når Guildford Phoenix møter Swindon Wildcats 2 førstkommande søndag.

(©NPK)