Tarik held fram på landslaget viss Lagerbäck gjer det same

– Den saka som vart laga om at eg skulle slutte på landslaget, var jo eigentleg heilt feil. Det var meir at eg nærma meg slutten, for eg blir jo ikkje yngre, seier Elyounoussi til NTB om at media i september skreiv at han skulle gi seg etter årets kvalifisering.

– Ein veit aldri med fotballen med tanke på kropp og skadar. Det var meir det eg meinte, at dette kan bli siste moglegheita, for vi har mange unge spelarar på laget.

Til NTB seier 31-åringen at han ikkje har stengt døra for landslaget, og at det finst ein svenske som kan få han til å halde fram å spele med det norske flagget på brystet. Landslagssjef Lars Lagerbäck har sagt at han ønsker at Elyounoussi skal halde fram, og Fredrikstad-guten sparkar ballen tilbake til svensken.

– Han (Lagerbäck) har jo sagt at uansett om vi kjem til eit EM-sluttspel eller ikkje, så skal han slutte. Så då sender eg det tilbake, om at eg veldig gjerne vil ha han med vidare.

– Skal vi tolke det som at du held fram dersom Lagerbäck held fram?

– Du kan seie det sånn. Eg held fram viss Lagerbäck held fram, smiler landslagsspissen til NTB.

– Og viss han forsvinn, så forsvinn du?

31-åringen trekker på det før han humrar: – Ja, då forsvinn eg òg.

FFK må rykke opp

Elyounoussi trekker fram alderen som eitt av argumenta for at han nærmar seg slutten på landslagskarrieren. I tillegg vart AIK-spelaren far til ei lita dotter i januar. Men han ser for seg å halde på som toppspelar i mange år til.

– Eg er blant dei som spring mest på laget og i ligaen, 13 kilometer i førre kamp og eg kjenner meg bra i kroppen. Så lenge eg gjer det, og motivasjonen er der, kan eg halde på til eg er 40, eg. Eg elskar jo sporten, og eg elskar fotball.

Men skal han avslutte der han starta, i Fredrikstad, må FFK klatre oppover i divisjonane.

– Då må dei komme seg opp snarast. Skal eg runde av den sirkelen vil eg helst avslutte litt høgare opp enn andredivisjon.

Men Elyounoussi gir seg ikkje med det første, så laget frå plankebyen har god tid på seg, sidan opprykket til 1.-divisjon ser ut til å gleppe i år.

Utgåande kontrakt

Før ein eventuell retur til Fredrikstad er det fullt mogleg Elyounoussi framleis speler for svenske AIK ei god stund til. Både han og familien trivst i den svenske hovudstaden.

– Stockholm er ein fantastisk fin by. Du har dei store kampane, mot Hammarby, Djurgården og Malmö der det betyr veldig mykje for folk. Eg har storkost meg i Stockholm dei to sesongane eg har vore der.

– Eg er på utgåande kontrakt, men vi er i dialog, seier Tarik som heller ikkje stenger døra for eit klubbskifte.

– Eg trivst godt, familien min gjer det same, så vi skal ikkje sjå bort frå at vi skriv ein langtidskontrakt og blir i Stockholm. Men samtidig må eg seie at det er greitt å høyre kva andre har å seie òg.

