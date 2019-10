Travselskapet: Kan gå mot konkurs og oppseiingar

sport

– Om generelle tapsgrenser blir innførte slik Lotteritilsynet skisserer, og omsetninga rasar med 900 millionar, så betyr det ei rasering av norsk hestesport. Det kan ikkje sporten leve med, seier styreleiar Knut Weum i Det Norske Travselskap til Trav- og galoppnytt.

1. januar 2020 blir Norsk Rikstoto pålagt å innføre ei totalgrense for kor mykje spelarar kan satse og tape på ein månad. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil setje tapsgrensa til 20.000 kroner i månaden eller 60.000 kroner over tre månader som eit ledd i arbeidet mot spelavhengnad. Dette meiner hestenæringa og spelaktøren Norsk Rikstoto vil føre til eit omsetningsras, som kan få ringverknader landet rundt.

– Om omsetningsnedgangen blir slik Rikstoto har analysert og stipulert, vil vi vere konkurs om kort tid. Då er det betre å stoppe verksemda og permittere alle tilsette, seier Weum.

250 millionar

DNT er ein medlemsorganisasjon for lokale travlag landet rundt og har i overkant av 13.000 medlemmer. Ein av dei viktigaste aktivitetane er organisering av travløp på travbanane i landet gjennom lokale driftsselskap.

Det er anslått at hestenæringa blir tilført rundt 250 millionar kroner frå Norsk Rikstotos overskot. Næringa meiner at fleire tusen arbeidsplassar står i fare dersom tapsgrensa blir innført som foreslått.

Forslag blir diskutert

Styra i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskapet har saman sendt eit forslag til Landbruksdepartementet om at tapsgrensa berre skal gjelde for nye kundar. Etter det NTB forstår, blir dette og andre forslag diskuterte no i departementet, og ei endeleg avgjerd er venta om kort tid.

Hestesporten argumenterer med at ei tapsgrense vil flytte spelomsetning til utanlandske spelselskap og dermed vil vere utanfor kontrollen til styresmaktene. I Noreg har Norsk Rikstoto, saman med Norsk Tipping, einerett på å drive spel.

Lotteri- og stiftelsestilsynet erkjenner at ei tapsgrense vil føre til ein omsetningsnedgang for Norsk Rikstoto. Men tilsynet meiner omsynet til spelavhengige må vege tyngre og seier at ei tapsgrense på 20.000 kroner må gjelde for alle.

