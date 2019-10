Langrenn strammar inn reglane for testing ytterlegare

sport

Det nye regelverket vart testa første gong under sprintrennet i Drammen sist sesong og blir fast innført til våren etter gjennomgangen på haustmøtet til FIS i Zürich.

FIS strammar inn regelverket for å redusere kostnadene for nasjonane. Føre verdscupen i vinter har tilgangen til løypene vorte tidsavgrensa for utøvarar og smørjarar, men likevel gir det løparar moglegheit for å teste ski med ein serviceperson i konkurranseløypa.

– FIS har komme opp med ei god løysing rundt kostnadsreduksjon. Løysinga er både kostnadseffektiv og rettferdig for alle nasjonar. For oss betyr dette at vi må jobbe smartare med ski og testski i konkurransesamanheng, men den utfordringa tar vi gjerne, seier landslagssjef i langrenn Espen Bjervig.

