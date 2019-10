Kallmyr vil at fotballvald blir meld til politiet

sport

– Når fotballbanen blir ein stad ein kan utøve vald, er det på tide å rydde opp, seier justisminister Jøran Kallmyr til VG.

Avisa har dei siste vekene sett søkelyset på alvorlege valdshendingar på fotballbanen i Oslo og elles i landet. Dette er vald som ofte skjer i lågare divisjonar og i ungdomsfotballen. Valden skjer både mellom spelarar og mot dommarar, viser ei rekke rapporterte tilfelle. I Oslo har fotballdommarar byrja å skjule identiteten sin av frykt for eiga sikkerheit, skreiv VG søndag.

Til no har det ifølgje VG vore opp til offera for fotballvalden å bestemme i kva grad dei vil melde eller ikkje. Dette vil justisministeren endre. Han ønsker at det blir laga system som gjer at det er sjølvsagt at dette blir meldt til politiet.

Oslos politimeister Beate Gangås er samd i at det må setjast inn tiltak for å hindre at idretten blir ein arena der det blir utøvd grov vald som ikkje blir meldt.

– Meldingar gir politiet moglegheit til å vurdere sakene, derfor ønsker vi at slike saker blir melde. Vi ser det som naturleg at NFF melder frå når dei får kunnskap om alvorlege valdssaker, seier Gangås til VG.

