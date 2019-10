Skade stoppar Zuccarello, mistar tre kampar

sport

NHL-klubben opplyser sjølv på Twitter-kontoen sin at den norske profilen til laget vart igjen heime då spelartroppen sette kursen for Ottawa måndag. Der ventar kamp mot Senators natt til tysdag norsk tid.

Borteturen til Canada inneheld òg kampar mot Toronto Maple Leafs tysdag og Montreal Canadiens torsdag. Heller ikkje i dei kampane blir Zuccarello å sjå, kjem fram det av meldinga frå Wild-leiinga.

Zuccarello blir opplyst å ha pådratt seg ein skade «i underkroppen».

Fire kampar ut i NHL-sesongen står Zuccarello og Wild utan siger. Laurdag vart det 4-7-tap for Pittsburgh Penguins.

Det er første gong i den 19 år lange historia til klubben at alle dei fire innleiande kampane har enda med tap.

Zuccarello har ikkje notert seg for eit einaste målpoeng så langt. Nyleg var han open om at sesonginnleiinga har vore alt anna enn god for han.

– Eg har ikkje spelt bra i det heile, sa nordmannen ærleg i eit intervju med lokalavisa St. Paul Pioneer Press.

– Det handlar berre om å få spelet til å sitje. Eg føler ikkje at eg ser nokon der ute. Eg veit ikkje. Eg må bli betre. Eg har vore frykteleg, la han til.

32-åringen vart henta til Minnesota Wild før inneverande sesong. Ekspertar har spådd at Zucarrello vil bli ein nøkkelmann for klubben mange meiner vil slite med å nå sluttspelet.

(©NPK)