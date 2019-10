Henrik Ingebrigtsen opererte den trøblete tåa si

sport

Det stadfestar Norges Friidrettsforbund i ei pressemelding.

Inngrepet vart gjort ved Oslo universitetssjukehus.

– Det har vore ein skade som herr og fru Hvermansen fint hadde kunna leve med, men som gjer det umogeleg satse for fullt på eit internasjonalt toppnivå, seier lege i Friidrettsforbundet Ove Talsnes.

Tidlegare i haust antyda pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen at amputasjon av den aktuelle tåa kunne bli aktuelt.

– På trass av aktiv rådgiving frå sentrale delar av Henrik Ingebrigtsens støtteapparat vart det vedtatt å prøve å adressere årsaka i staden for å kvitte seg med problemet, seier lege Talsnes muntert.

Ingebrigtsen står no føre ein rehabiliteringsperiode.

– Kor lenge denne fasen vil vare må vi sjå nærare på, men i denne perioden vil han gjennomføre tre daglege treningsøkter med alternativ trening, og vi i det medisinske støtteapparatet i Norges Friidrettsforbund vil følgje han tett opp, seier Talsnes.

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er fornøgd med at tåproblemet til ein av Noregs fremste løparprofilar no truleg er tilbakelagt og ser fram til at Ingebrigtsen kan satse for fullt fram mot OL neste år i Tokyo.

(©NPK)