Manchester Uniteds lønnsbudsjett rundar truleg 4 milliardar kroner, aksjeeigar vurderer sal

sport

Måndag vart informasjonen om lønningane for 12-månadersperioden sommar 2018 til 2019 tilgjengeleg for allmenta. United har aldri tidlegare hatt eit slikt budsjett (3,8 milliardar) for lønnsutbetalingar. Det er òg rekord for Premier League.

Det har auka med heile 1,15 milliardar kroner og 43 prosent berre dei tre siste åra.

Det er venta at United rundar 4-milliardgrensa med klar margin når tala for sesongen dei no er inne i blir offentleggjord om eit snautt år.

United betaler mellom anna framleis cirka 3,2 millionar kroner per veke til Alexis Sánchez. Dette sjølv om han er lånt ut til Inter og også for tida skadd.

Keeper David de Gea har ei vekelønn på cirka 4 millionar kroner. Manager Ole Gunnar Solskjær tener rundt 85 millionar kroner i året.

Sal?

Tysdag kom det fram at ein av United-eigarane, amerikanaren Kevin Glazer, har overført aksjane sine (13 prosent) i klubben frå B-kategori til A. Det betyr at aksjane er tilgjengeleg for sal på New York-børsen NYSE.

Bakgrunnen skal vere at Glazer vurderer å kvitte seg med aksjeposten sin fordi han fryktar eit kursfall om Uniteds svake spel held fram. Fleire av Glazers søsken har òg store eigarpostar i United.

United har berre spelt inn ni poeng på åtte Premier League-kampar i haust. Det betyr at klubben opplever den svakaste sesonginnleiinga si på tre tiår. Søndag kjem det store laget i haust i England, Liverpool, til Old Trafford.

United-fansen fryktar eit klart tap.

(©NPK)