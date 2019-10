Mings møtt med apelydar, Bulgarias trenar «høyrde ingenting»

sport

– Eg er stolt over måten vi handterte situasjonen på. Eg høyrde (tilropa) klart som dagen, sa Mings ifølgje Daily Mail.

Etter 22 minutt informerte han ein av assistentdommarane om at han hadde høyrt det han ikkje ønskte: Tilskodarar som imiterte apelydar.

– Eg tar meg ikkje så nær av dette og synest meir synd på menneske som har slike meiningar, sa Mings.

Under oppvarminga fekk han merke kva som var på gang frå nokon av dei bulgarske tilhengarane.

Manchester City-stjerna Raheem Sterling skriv på Twitter: – Eg synest synd på Bulgaria. Dei er representerte av nokre idiotar på tribunen, men med 6–0 reiser vi heim. Vi fekk med oss det vi kom hit for.

Engelske aviser melder òg om at det vart gjort nazihelsingar frå nokre bulgarske publikummarar,

Stopp

To gonger måtte den kroatiske dommaren Ivan Bebek stanse kampen i første omgang og etterpå kunne ein sjå bulgarske supporterar gå vekk frå stadion.

Etter kampen sa derimot landslagssjefen Krasimir Balakov at han ikkje hadde høyrt nokon rasistiske tilrop mot det engelske laget.

– Det er eit veldig ømt tema. Eg trur ikkje det finst eitt einaste menneske i Bulgaria som vil seie at rasisme er morosamt. Men på same tid er det veldig rart korleis dette blir tolka i fotball. Eg høyrde absolutt ikkje noko under kampen, sa Balakov etterpå melder nyheitsbyrået Reuters.

– Oppførte seg fint

Dei fleste av spelarane på det bulgarske landslaget sa at dei heller ikkje hadde høyrt nokon tilrop mot det engelske laget.

– Publikum oppførte seg fint. Eg høyrde ikkje nokon fornærmingar, sa målmannen Plamen Iliev.

Til og med visepresident Yordan Lechkov i det bulgarske fotballforbundet meinte det var skuffande at det vart fokusert på rasisme under kampen og meinte det ikkje var seriøst under ein slik kamp.

Rosar kapteinen

Kapteinen på bulgarske laget, Ivelin Popov, prøvde i pausen å snakke med heimesupporterane for å forklare dei at åtferda mot gjestelaget var uakseptabel. Dette fekk han respekt for av engelske Marcus Rashford som scora det første målet i kampen.

– Å stå åleine slik og gjere det som er rett, krev mot og er noko som ikkje bør blir forbigått i stille, sa Rashford.

Over stadionanlegget vart det òg, i samsvar med Uefa-reglementet, åtvara mot at kampen kunne bli stansa for godt.

Bulgaria har òg tidlegare hatt problem med rasisme på tribunane under fotballkampar. Som ein konsekvens var delar av nasjonalarenaen i den bulgarske hovudstaden stengd måndag.

