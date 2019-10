Pukki-show då Finland tok nytt steg mot EM-billett

sport

To scoringar av Pukki og eitt mål av Fredrik Jensen sørgte for finsk jubel på heimebane i Åbo.

Med sigeren klatrar finnane opp på 15 poeng i gruppa J til EM-kvalifiseringa. Avstanden ned til Bosnia-Hercegovina på tredjeplass er fem poeng, men sistnemnde speler seinare tysdag og kan nærme seg finnane igjen.

Også Armenia har ti poeng, medan gruppeleiar Italia allereie er klare for EM. Dei to beste laga frå kvar gruppe går til sluttspelet neste sommar.

Grei motstand

Finland har i tillegg eit overkommeleg program i sine to siste kampar i kvalifiseringa. Dei skal møte Liechtenstein og Hellas, laga som ligg sist i gruppa. Rivalane Armenia og Bosnia-Hercegovina skal på si side begge møte usigra Italia.

Finland har aldri før spelt verken EM eller VM, men med sigeren på tysdag byrjar det å sjå svært lovande ut.

31 minutt var spelte då finnane tok leiinga. Ein corner vart slått inn i feltet, og etter ein stygg feil frå Armenias keeper banka Fredrik Jensen vertane i leiinga.

Etter ein dryg time stod det 2-0 etter scoring av den store stjerna til laget. Teemu Pukki vart spelt gjennom, og åleine med keeper var Norwich-spissen iskald og lobba ballen i mål.

Eventyrsesong

Same mann la på til 3-0 to minutt før slutt. Målet var nesten ein kopi av 2-0-scoringa. Stjernespissen vart spelt fri og løfta ballen nydeleg over keeper.

Det var Pukkis sjuande mål i kvalifiseringa, like mange som mellom anna Portugals Cristiano Ronaldo. Flest mål har Israels Eran Zahavi med ti.

29-år gamle Pukki har hatt ein eventyrleg sesong så langt. I Premier League har han scora seks gonger på åtte kampar.

