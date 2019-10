Skiskyting: Russland framleis ute i dopingkulda

sport

Det opplyste IBU tysdag. – Dei tolv kriteria som måtte vere oppfylt for at Russland skulle bli med igjen, er enno ikkje gått i orden, sa IBUs mediesjef Christian Winkler under Forum Nordicum i Anterselva.

Dette inkluderer data frå antidopinglaboratoriet i Moskva, samarbeid i etterforskinga om mogleg brot på dopingavgjerslene og eit transparent testprogram.

Russarane vart degraderte til mellombels IBU-medlem i 2017 etter dopingskandalen i Russland. WADAs McLaren-rapport slo då fast at russiske utøvarar har vore brukte i eit omfattande statsstøtta dopingprogram.

