VG: Uefa beklagar overfor Noreg i saka om unge tilskodarar

Kampen mellom Romania og Noreg skulle i utgangspunktet bli spelt utan heimesupporterar på tribunen. Romania vart straffa fordi supporterane kom med rasistiske utsegn i kampane mot Malta og Spania. Berre nokre få hundre norske tilskodarar skulle få sleppe inn.

Måndag vart det kjent at anslagsvis 30.000 barn og ungdommar under 14 år skal få sleppe inn i følgje med vaksne. Dette opnar Uefas reglement for, noko landslagssjef Lars Lagerbäck stilte seg undrande til.

Noreg har reagert fordi ein fryktar at dette kan føre til rasistiske episodar, sjølv om det store fleirtalet av tilskodarane er barn og ungdom. NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff seier til VG at Uefa har beklaga «munnleg og skriftleg» at Noreg ikkje vart informert om at reglementet opnar for at barn og unge kan få sleppe inn på stadion trass i sanksjonane mot Romania.

– Det gjeld òg korleis dei vil løyse innslepp av 30.000 barn med øvre aldersgrense og vaksne følgje – og korleis vil arrangøren handtere eventuelle nye rasismeepisodar?

Spørsmålet er høgaktuelt etter kampen på måndag mellom Bulgaria og England. Det har komme kraftige reaksjonar på rasistisk åtferd frå heimefansen.

– Episodane i Bulgaria i går er ei skam for fotballen og bryt med alle verdiar vi jobbar etter, seier Graff.

Noregs kamp mot Romania blir spelt på Arena Nationala i Bucuresti klokka 20.45 tysdag kveld.

