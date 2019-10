Hegerberg inn i Guinness rekordbok

sport

Ballon d'or, ofte omsett til Gullballen på norsk, blir rekna som den mest prestisjetunge individuelle prisen ein fotballspelar kan vinne. Og i desember fjor vart han for første gong tildelt ein kvinneleg fotballspelar; Ada Hegerberg.

Prisen fekk ho mellom anna etter at ho scora på bestilling for Lyon etter overgangen til den franske storklubben i 2014. Førre sesong var ingen unntak, då ho fekk prisen. 53 mål vart fasiten. 15 av dei kom i meisterligaen, noko som var rekord.

I tillegg bidrog ho sterkt til at Lyon tok sin tredje strake meisterligatriumf førre sesong, i tillegg til eit oppskriftsmessig seriemeisterskap med den franske klubben.

– Det er første kvinnelege Ballon d'or, og dette er eit stort steg for kvinnefotballen. Eg trur vi alle saman føler at dette er stort, sa Hegerberg under takketalen i desember.

Etter EM i 2017 takka Lyon-spelaren nei til vidare landslagsspel for Noreg. Dermed nådde ho heller ikkje opp då Fifa nyleg delte ut Gullballen igjen.

Tolv målgivande

Også Liverpools høgreback Trent Alexander-Arnold har fått plass i rekordboka etter at han leverte tolv målgivande pasningar førre sesong i Premier League.

– Det er ei ære. Eg ønsker alltid å vere med framover for å hjelpe laget å skape så mange sjansar som mogleg, seier han ifølgje den britiske avisa Mirror.

Den gamle rekorden vart delt mellom Leighton Baines (2010/11) og Andy Hinchcliffe (1994/95). Everton-spelarane stod med elleve målgivande pasningar.

– Dette er ein utruleg stolt augneblink for meg og familien min, og det er ein rekord eg håper vil stå i mange år, seier Liverpool-backen.

Raskaste scoring

Blant andre fotballrelaterte hendingar som har fått plass i siste utgåve av rekordboka er Kylian Mbappé for å vere den yngste spelaren til å bli nominert til Gullballen (18 år og 293 dagar gammal), skriv Mirror.

Shane Long er inne med det raskaste målet i Premier League-historia. Han brukte berre 7,69 sekund på å sende Southampton i leiinga mot Watford.

Tyske Anja Mittag har rekorden for flest scoringar i meisterligaen for kvinner. Paris Saint-Germain-spelaren har notert seg for 51 scoringar i turneringa.

I tillegg er João Félix inne som den yngste spelaren som har scora hat trick i Europaligaen. Portugisaren scora tre mål og hadde ein målgivande då Benfica slo Frankfurt 4–2 i april.

