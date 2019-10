NFF set ned arbeidsgruppe for tiltak mot vald og truslar

sport

NFF opplyser at dei set ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere ulike tiltak som kan bidra til å redusere talet på tilfelle av truslar og vald. Årsaka er avsløringane til VG, som dei siste vekene har sett søkelyset på alvorlege valdshendingar på fotballbanen i Oslo og elles i landet.

Dette er vald som ofte speler seg ut i lågare divisjonar og i ungdomsfotballen. Volden skjer både mellom spelarar og mot dommarar, viser ei rekke rapporterte tilfelle.

«Vi treng å vite meir om omfang og årsaker, for deretter å kunne sette i verk mest mogleg treffsikre og effektive tiltak», skriv NFF på nettsidene sine.

Der skriv forbundet at det årleg blir behandla fire-fem valdssaker frå Oslo i fotballen sine eigne domsorgan, noko som utgjer under 0,1 prosent av kampane som blir arrangerte i regi av NFF Oslo kvar sesong.

«Utan å forskotere konklusjonar frå arbeidsgruppa som no blir sett ned, er det heilt tydeleg at fotballen må legge ned ein enda større innsats for å skape trygge rammer rundt fotballkampar i Oslo. Vi kjem likevel aldri utanom at dette først og fremst er eit samfunnsproblem. Derfor er det viktig at lokale styremakter òg er ein del av løysinga i område kor utfordringane er størst», skriv NFF.

Det står òg at NFF og NFF Oslo har to verkemiddel, forutan det generelle haldningsskapande arbeidet som går under paraplyen Fair play.

Det eine er sanksjonar for brot på regelverket til fotballen. Det andre, og viktigaste, er førebyggande tiltak inn mot lag og klubbar som har utfordringar knytt til aggresjon, truslar og i verste fall vald.

(©NPK)