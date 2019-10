Gazza frikjent for seksuelt overgrep

sport

Juryen i Teesside Crown Court i Middlesbrough trudde på Gascoigne då han forklarte at han ikkje hadde nokon seksuelle intensjonar då han kyssa kvinna på toget, ifølgje Skysports.

Den tidlegare fotballstjerna forklarte i retten tidlegare i veka bakgrunnen for kysset med at han ville trøyste den 52 år gamle kvinna etter at ein medpassasjer hadde kalla henne tjukk.

Kvinna braut ut i tårer då rettsavgjerda frå juryen fall.

Det er likevel ikkje sikkert Gascoigne slepp straff. Juryen sat torsdag ettermiddag saman for å vurdere ei subsidiær skulding om overfall – at Gascoigne tvinga henne til å kysse mot hennar vilje.

(©NPK)