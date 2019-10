Mot brutal sprint i ny skitour: – Det blir mjølkesyre som gjeld

sport

Den nye touren i langrennsverdscupen går i perioden 15. til 23. februar.

Sprinten går i Åre 18. februar. Der vil sprintarane avslutte alle heata med eit ganske langt parti i alpinløypa i den svenske alpinmetropolen.

– Løparane skal konkurrere opp. Deretter treng dei ein kviledag, sa Guri Hetland i arrangementskomiteen på ein pressekonferanse torsdag.

– Det blir ein annleis sprint. Det kan eg love. Det blir klatring og mjølkesyre som gjeld, sa Södergren om sprinten.

Må reise med tog

Det er førebels ikkje heilt avklart kor lang motbakken i sprintkonkurransen vil bli, men det blir ei knalltøff avslutning uansett.

Östersund, Storlien–Meråker og Trondheim er andre konkurransestader i Ski Tour 2020.

Løparane er òg pålagt å reise med tog mellom dei ulike arrangørstadene.

Anders Södergren og Marit Bjørgen er Tour-ambassadørar og var på plass under presentasjonen i Oslo torsdag.

– Det pirra litt då eg såg presentasjonen, sa Bjørgen.

Tett program

Ski Tour 2020 blir innleidd med 10 og 15 kilometer fri teknikk i Östersund 1. februar. Dagen etter står same distansar i klassisk stil på programmet.

Dag tre består av den omtalte sprinten i fri teknikk i Åre, før det blir langløp på 38 kilometer mellom Storlien og Meråker på dag fire.

Femte etappe er ein klassisk sprint i Trondheim, før det heile blir avslutta med 15 kilometer for kvinner og 30 kilometer for menn same stad. Også finalen er i klassisk stil.

(©NPK)