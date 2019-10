Riiber kåra til årets skiutøvar i nordiske greiner

sport

Det er journalistane som deltar på det årlege Forum Nordicum som har stemt fram Riiber som førre vinters «Nordic Ski King». Avstemminga har vorte halden årleg sidan 1996 og er tidlegare vunne av utøvarar som Kamil Stoch, Dario Cologna, Martin Schmitt og Gregor Schlierenzauer.

Marit Bjørgen vann prisen i 2013, men den har aldri før gått til ein kombinertutøvar.

Riiber vann førre sesong to gull og eit sølv i VM i Seefeld. Dessutan vann han verdscupen samanlagt etter 12 rennsigrar.

– Dette er ein flott heider til Jarl og norsk kombinertsport. Jarl er ein god ambassadør for kombinert, norsk skisport og norsk idrett. Fjorårets sesong var heilt fenomenal, og derfor er han ein verdig vinnar, seier skipresident Erik Røste til skiforbundet.no.

– Det er verkeleg artig at Jarl får denne prisen. At journalistar for første gong vel ein kombinertutøvar, og ikkje minst ein norsk utøvar, set vi stor pris på. Det er ofte andre skistjerner i Noreg som får prestisjefylte prisar, seier sportssjef Ivar Stuan.

– Dette er fint for heideren av idretten vår, meiner den tyske kombinertstjerna Eric Frenzel.

