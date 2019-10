Thingnes Bø pådrog seg lårskade i fall

sport

Skiskyttarane er på treningsleir i Antholz, der VM i vinter skal gå. Thingnes Bø var uheldig på veg tilbake frå ein fjelltur tysdag.

– Vi sprang ned frå fjellet då eg sparka borti ein stein eller ei tue og flaug som Supermann gjennom lufta, før låret small i ein stein, seier 26-åringen til NRK.

Thingnes Bø går med ein stor bandasje rundt låret og er redusert til å trene styrke og skyting. Han går dermed glipp av verdifull trening i og rundt VM-arenaen.

– Eg skulle gjerne sett at Johannes var med på hardøkta i dag, for det er det vi er her for. Det er ikkje optimalt, seier trenar Siegfried Mazet.

Også i fjor hadde Johannes Thingnes Bø betydelege utfordringar føre sesongstarten. Han var ute med både ryggproblem og eit virus, men likevel enda han opp med VM-gull og tidenes sesong for ein skiskyttar. 16 verdscupsigrar på ein sesong er rekord.

