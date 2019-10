sport

Nilsen har vore særs kritisk i lokalmedia i Bergen overfor eigen spelar. Bakgrunnen er det Nilsen meiner er dårleg innstilling frå Bamba i samband med ein kamp mot Molde tidleg i oktober.

– Nilsen går langt over streken. Det er nesten eit karakterdrap av Bamba. Og det er heilt uakseptabelt. Det burde vore tatt internt, Bamba skal ikkje refsast offentleg. Han har allereie fått ein kraftig reaksjon med utestenginga, seier Ole Petter Drevland til BT.

Han er ein av Bambas agentar. Klienten hans får ikkje vere med til bortekampen mot Sarpsborg søndag.

Nilsen ville fredag ikkje uttale seg om saka til Bergens Tidende. Også NTB har prøvd å komme i kontakt med Nilsen.

BA siterte han slik torsdag. – Vi har nokre interne reglar som alle må handtere. Det har han ikkje klart, og då må det få konsekvensar. Det er heilt umogleg å la han styre på slik. Eg skal ha ein heil garderobe som jobbar saman, og då må vi ha nokre reglar som alle følgjer. Det er ekstremt viktig for meg å ha spelarar på benken som er profesjonelle, og under heile mi tid i Brann har vi hatt ein fantastisk benk. Det kan vi berre ikkje øydelegge. Vi har ein kultur her som må bevarast.

Tidlegare denne veka skal det òg ha vore eit basketak mellom Bamba og Veton Berisha på trening.

Bamba har akseptert utestenginga.

