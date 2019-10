Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass

sport

Moglegheita til å bli EM-klar allereie i haust blir vurdert ikkje overraskande som nesten borte etter at det vart uavgjort både mot Spania og Romania. Før dei kampane vart den sjansen rekna til vel 10 prosent. No er han på 0,29 prosent.

Det er fordi eitt av mange resultat som må oppfyllast for at Noreg kan bli gruppetoar, er at Sverige taper heime for Færøyane. Det er nesten utenkeleg.

Noregs moglegheit til å bryte 20 års sluttspeltørke er nasjonsligaomspelet i mars. Der er det no nesten sikkert at Lars Lagerbäcks lag møter Serbia heime i semifinale, men football-rankings har gjennom sannsynsutrekninga si lita tru på at det blir norsk jubel.

Noreg får berre 35,8 prosent sjanse til å vinne semifinalen og 24,0 prosent sjanse til å vinne både semifinale og finale og dermed bli EM-klar.

Undervurdert?

Serbia er eit sterkare lag enn EM-kvalifiseringsresultata tyder på, men likevel er det litt rart at Noreg ikkje blir tilkjent større moglegheit til å vinne all den tid kampen skal spelast på Ullevaal stadion. Der er Noreg utan tap under Lagerbäcks leiing, i 13 kampar totalt (8 sigrar, 5 uavgjorte). Når nasjonsligasemifinalen blir spelt, vil Noreg venteleg ha ei rekke på 15 heimekampar utan tap (inkludert Per-Mathias Høgmos siste heimekamp i 2016 og novemberkampen mot Færøyane).

Serbia blir tilkjent av football-rankings.com 62,3 prosent sjanse til å ta seg vidare frå omspelsemifinalen og 45,9 prosent sjanse til å bli EM-klar.

Kanskje speler den svake statistikken for Noreg i mars månad inn. Førre gong Noreg vann ein viktig kamp i mars, var i 1999. Fire uavgjorte og sju tap er fasit sidan då.

Sist i Norden

Noreg er det nordiske laget som får minst moglegheit til å få vere med i sluttspelet. Slik er utsiktene: Finland 99,4 prosent, Sverige 94,3 prosent, Danmark 89,2 prosent, Island 24,5 prosent, Noreg 24,3 prosent.

Trøysta er at 17 europeiske lag, mellom dei Hellas (europameister for 15 år sidan) har 0 prosent sjanse til å få vere med på fotballfesten neste sommar. Då høyrest ikkje 24,3 så ille ut i forhold.

