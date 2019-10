Gull til Noreg: Historia om kommentatorane

sport

Den gjensidige avhengnaden mellom utøvarane og formidlarane blir illustrert i Arve Fuglums nesten 500 sider lange bok best gjennom avskjedsintervjuet kommentator Finn Andersen hadde med Hjalmar Andersen, der han takka skøytelegenda for alle opplevingane han hadde gitt det norske folket.

– Eg vil no helst takke deg lite grann, for at du har klart å overføre til lyttarane dei løpa som eg har gått. Det er på den måten eg har kunna fått så mange puff i ryggen av publikum, berre for at du har kunna gitt att det så nøye, sa Hjallis, og gjorde kommentatoren forlegen.

Den første radiooverførte sportshendinga i Noreg var Holmenkollrennet i 1925, og året etter vart ein landskamp i fotball for første gong formidla over eteren. Det som kanskje vil overraske mange er at rettsspørsmål dukka opp heilt frå start, og sendingar måtte avlysast fordi løyve ikkje vart gitt.

Fuglum beskriv gjennombrota der kommentatorkunsten vart tatt til nye høgder, som P. Chr. Andersens overføring av fotballandskampen mot Nederland i 1929, Bjørge Lilleliens rapportering frå 1–0-sigeren i Frankrike i 1968 og bildet av ei snøtung gran medan TV-kommentatorane snakka om klokka som gjekk så fort medan dei venta på Gjermund Eggen i ski-VM i 1966.

Ormestad-klokka, oppfunnen av radioteknikar Thor Ormestad, får òg velfortent heider for å ha revolusjonert kommenteringa av skiløp.

Udødeleg

Lilleliens udødelege tiradar er med, frå «saka er biff, karbonade og ertesuppe» då Ivar Formo vann femmila i 1976 via «kamerat Bresjnev» i 1979 og til «your boys took a hell of a beating» frå sigeren mot England i 1981.

Mindre kjente kommentatorperler blir òg gitt att, og det er dessutan litt myteknusing.

Det er mange store namn i boka. Rolf Kirkvaag og Halfdan Hegtun blir presenterte som dei første kjendisane blant kommentatorane, men det har vore mange profilar som har utfordra utøvarane dei snakka om som publikumsyndlingar. Mange har òg opplevd å vere hakkekyllingar for opinionen. Det gjaldt sjølv Lillelien i starten av karrieren hans.

Håkon Brusveen vart i 1963 den første ekspertkommentatoren, Egil «Drillo» Olsen vart den første i fotball over 20 år seinare.

Den vanskelege balansen mellom å lage underhaldning og å informere på ein sakleg måte er ein raud tråd gjennom boka, der mange døme på begge «skular» blir gjorde levande gjennom sine store og mindre stolte stunder i kommentatorboksen.

Mange av radarpara får sin velfortente plass, som Knut Bjørnsen og Per Jorsett, Kjell Kristian Rike og Jon Herwig Carlsen. Trioar som TV 2s Tour de France-team får òg sin.

Problem

Spesiell plass blir òg vigd tippekampane og kvartetten som i mange år kommenterte dei: Arne Scheie, Knut Th. Gleditsch, Rolf Hovden og Øyvind Johnssen.

Fuglum streifar òg innom mørkare sider av kommentatorgjerninga, og falla opplevde av store namn som Paal Clasen og Hovden.

Problema kvinner med kommentatorambisjonar møtte blir òg tatt opp. Karen-Marie Ellefsen (TV) og Unni Anisdahl (radio) vart pionerar, men dei fekk ikkje noko gratis, og det tok lang tid før andre kvinner følgde i fotspora deira.

Mykje av boka handlar om tida då NRK var einerådande, men nokre kapittel blir òg vigd tida etter at det tok slutt, og det er få norske kommentatorprofilar som ikkje blir omtala i boka.

Fuglum omtalar òg sin eigen kommentatorkarriere, som vart toppa då han kommenterte Noregs siger over Brasil på radio medan Arne Scheie eit par meter unna kommenterte for TV.

Som alle andre kommentatorar har han gode historier om opplevingane sine. Forskjellen er at han har samla dei gode historiene òg om alle dei andre.

