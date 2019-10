Hektisk juleprogram irriterer Manchester City

sport

Det er normalt at fotballkampar blir flytta på grunn av TV-rettar, og det er nærast ein tradisjon på denne tida av året at managerar klagar over det oppsette kampprogrammet til jul.

I år er det ikkje noko unntak.

Torsdag kom dei varsla endringane i Premier League-oppsettet, rett nok fem dagar etter annonsert dato. Og endringane forargar ikkje berre managerar, men også fans.

Liverpool-fansen reagerer mellom anna på at bortekampen deira mot Leicester andre juledag er flytta til klokka 21, slik at den kan visast på Amazon. Det amerikanske medieselskapet skal mellom anna vise alle ti kampar 26. og 27. desember.

Supportergruppa Spirit of Shankly kallar endringane for ein hån mot supporterane på grunn av transportutfordringane for Liverpool-fansen. Liverpool har i ettertid tilbode gratis reise til alle av supporterane sine til kampen.

Reagerer på kviletid

At Jürgen Klopps mannskap i det hektiske juleprogrammet får fleire timars kvile enn sine argaste gullrivalar Manchester City, er den lyseblå Manchester-klubben lite nøgd med.

Liverpool får 68 timar og 30 minutts kvile mellom Leicester-kampen og den følgjande heimekampen mot Wolverhampton 29. desember. Manchester City må nøye seg med berre 46 timar og 15 minutts kvile mellom kampen 27. desember og heimekampen mot Sheffield United 29. desember.

– Vi er skuffa over at juleprogrammet er så tett for spelarane. Det er ikkje ideelt å spele to kampar på under 48 timar for då får ikkje spelarane nok kvile, seier dagleg leiar i City, Omar Berrada, ifølgje BBC.

– Må verne spelarane

– Vi har forståing for at TV-rettane er viktige når oppsettet skal setjast, men vi må òg verne spelarane, den sportslege integriteten i ligaen og kvaliteten på produktet, seier Berrada vidare

Alt tyder på at kampen om ligagullet står mellom Liverpool og Manchester City. Etter åtte rundar har Liverpool allereie skaffa seg eit forsprang på åtte poeng ned til regjerande meister City.

Andre endringar på det som på fotballspråket blir kalla «Boxing Day» (2. juledag) i England er mellom anna Tottenhams heimekamp mot Brighton (blir flytta til 13.30) og Manchester Uniteds heimekamp mot Newcastle (blir flytta til 18.30).

Kampen til Solskjærs menn borte mot Arsenal første nyttårsdag er sett til klokka 21, same tidspunkt som Liverpools heimekamp mot Sheffield United dagen etter, tysdag 2. januar.

(©NPK)