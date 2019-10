Pogba og Zidane møttest i Dubai

sport

Det er avisa The Mirror som melder dette. Zidane har ikkje skjult interessa si for landsmannen Pogba. Så seint som i sommar var det eit stort tema.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær likte ikkje at Zidane «flørta» openlyst med Pogba.

Bildet frå Dubai er tatt ein av dei siste dagane og viser dei to i samtale ved bassengkanten på eit hotell. Pogba er for tida skadd og har trena alternativt i Dubai den siste tida. Ifølgje The Mirror var Zidane i same område i samband med ein sportskonferanse.

United har vore klar på at Pogba blir i klubben. Han kjem til å vere sakna i heimekampen på søndag mot Liverpool. Der møter United Jürgen Klopps sigersmaskin. Liverpool har vunne 17 strake Premier League-kampar.

(©NPK)