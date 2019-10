Trenaren til Bulgaria gir seg etter rasismeskandalen

sport

Balakov tok over jobben i mai. Under eit halvt år seinare er han altså ferdig. Han leverte inn oppseiinga fredag.

– Eg sa at dersom eg er problemet med bulgarsk fotball, så leverer eg inn oppseiinga. Det er ingen veg tilbake. Eg vil krysse fingrane for den neste trenaren. Rasismeepisoden i kampen mot England fekk begeret til å renne over, seier Balakov.

Bulgaria står utan siger så langt i EM-kvalifiseringa. Til no har dei fire tap og tre uavgjort. Måndag denne veka vart det eit forsmedeleg 0-6-tap heime mot England. Kampen blir likevel først og fremst hugsa for at heimesupporterane laga apelydar mot dei mørkhuda spelarane på det engelske landslaget.

Kampen vart avbroten to gonger av dommaren før kampen i 1. omgang på grunn av det rasistiske tilropet til publikum mot dei engelske spelarane. I tillegg viser bilde frå kampen at fleire bulgarske tilhengarar gjorde nazihelsing under kampen.

Episoden har frå før ført til at fotballpresident Borislav Mihajlov i Bulgaria trekte seg. Onsdag gjekk Balakov ut og beklaga til England.

