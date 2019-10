Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur no

sport

Det er ingen sure miner hos Haver-Løseth for at det norske damelaget ikkje har fått den same merksemda som dei mannlege kollegaene på landslaget.

– Det har jo sine naturlege grunnar, seier ein av dei fremste norske alpinistane på kvinnesida, Nina Haver-Løseth til NTB.

– Herrane har levert jamne resultat over fleire år og har ikkje hatt det generasjonsskiftet som vi jentene har hatt. Men no synest eg det byrjar å jamne seg ut, seier 30-åringen.

– Det handlar òg om å skaffe dei store profilane, som herrelaget har hatt i Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

No har Svindal lagt opp, ein av utøvarane som i mange år har trekt merksemda mot herrane.

– Eg vil seie at han (Svindal) har bidratt med veldig mykje positivt til norsk alpint og idretten generelt. Han er jo ein av dei største gjennom tidene. Det han og Kjetil (Jansrud) har gjort dei siste ti åra, har vore viktig for damelaget òg.

– Dryp på damene

– Vi er avhengig av dei store profilane i alpint generelt. Alpint er ein ganske raus idrett, og når det kjem inn sponsorpengar, så dryp det litt på damene òg – sjølv om damene i nokre år ikkje har hatt dei same resultata eller profilane, seier Haver-Løseth.

Ho meiner damelaget har vore avhengig av det herrelaget har gjort.

– Sjølv om vi på damelaget har prestert, så har vi ikkje klart få fram dei sterke profilane som dei har hatt på herrelaget. Men no byrjar vi heldigvis å stå på eigne bein, og vi er fleire, seier ho, og siktar mellom anna til Ragnhild Mowinckel.

Må vere tolmodig

Haver-Løseth er tilbake frå skade etter at ho pådrog seg eit brot i eit leggbein under kneet, og dessutan ein meniskskade då ho hekta i austerrikske Semmering i desember i fjor. I desse dagane er det Mowinckel som trenar seg opp, etter at ho i mars øydela korsband og menisken på trening før sesongavslutninga.

Haver-Løseth meiner sjølv at ho har komme sterkare ut av skadeavbrekket og røper at ho har gitt tipsa sine til Mowinckel.

– Ja, vi har hatt ein tett dialog heile vegen. Eg prøver å seie at ho må vere tolmodig, det har vore det viktigaste. Men eg er vel hakket meir tolmodig ein kva ho er. Ho kjem nok godt ut av dette, ho òg, det er eg heilt sikker på.

Mowinckel tok bronse i superkombinasjonen under VM i Åre i februar.

Heilt topp med meisterskapsfri

Alpinistane opnar sesongen i austerrikske Sölden laurdag 26. (damene) og søndag 27. oktober (herrane). Då går dei inn i ein sesong fri for meisterskap, noko Haver-Løseth synest er heilt topp.

– Men det har kanskje noko med at eg ikkje er nokon meisterskapsløpar. Så for meg er det perfekt, seier ho og legg til at ho òg er strålande fornøgd med korleis terminlista ser ut.

– Kan det bli din sesong?

– Ja, det håper eg. Det er på tide no, smiler ho.

– Eg set høgare mål for meg sjølv i år enn kva eg har gjort tidlegare. Det har med alder og erfaring å gjere. Eg synest dei to siste sesongane er litt under pari. No er det berre å brette opp ermane og gi full gass.

(©NPK)