Eirik Bakke vurderer å gi seg som Sogndal-trenar

Søndag vann Sogndal 4–0 heime mot Jerv. Klubben, med ei rekke sesongar på toppnivå i Noreg, er nummer seks på tabellen på nest øvste nivå. Håpet om eliteseriespel lever framleis når tre rundar står att.

Likevel er trenar Bakke langt frå fornøgd. Etter kampen gav han klar beskjed i eit intervju med Sogn Avis. Den tidlegare Premier League-proffen saknar entusiasme rundt klubben og at alle drar i same retning.

– Eg er ikkje trenar for Sogndal meir viss eg ser slik likesæle. Eg må ta ei vurdering etter sesongen om eg skal halde fram med dette, sa han til avisa.

Til Dagbladet utdjupar 42-åringen dette slik:

– Det er ikkje den same entusiasmen som før. Folk sit heller heime og ser Manchester United mot Liverpool, til og med dei som er oss aller nærast. Viss vi skal vere med og kjempe i toppen, då må folk vere med. Vi er ikkje der no, ting må gjerast saman, «i lag», seier han til avisa.

Til VG fortel trenaren òg at det for tida er altfor mykje negativitet blant folk i Sogndal.

– I Sogndal er det no for mange intrigar rundt omkring i bygda. Det er for mykje mobbing på nett og for mykje hetsing. Det bekymrar meg. Vi må vere konstruktive, og fotballen kan vere samlande. Vi må jobbe saman. Eg merkar at det er altfor mykje negativitet. Alle skal ha kjensler, men vi må bruke dei på kamp på Fosshaugane, ikkje utanfor, seier Bakke.

42-åringen har trena Sogndal sidan 2015.

