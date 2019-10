Sundby planlegg å droppe Tour de Ski

sport

Til Nettavisen fortel 35-åringen at det er hans «soleklare plan A» å stå over.

Sundby, som har vunne konkurransen to gonger, seier at han vil bruke perioden rundt nyttår til å trene i staden for.

– Eg må sjå korleis sesongen er lagt opp. Renna som kjem etter Tour de Ski i år er kanskje meir interessante for meg. Viss eg går Tour de Ski så kansellerer eg i utgangspunktet den perioden, seier han.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort endringar i programmet for 2019/20-utgåva av konkurransen. Dei har mellom anna lagt til rette for at sprintarane skal halde ut lengre i konkurransen og ikkje trekke seg. Konkurransen har forandra seg mykje dei siste sesongane.

Det er ein del av grunngivinga for at Sundby planlegg å stå over.

– Slik programmet i Tour de Ski ser ut no, som i utgangspunktet har endra seg ekstremt mykje sidan eg hadde dei beste åra mine der, så er nok vinnarsjansane mine ganske mykje større i dei fire vekene som kjem etterpå enn i touren. Det må eg ta omsyn til når eg er 35 år. Eg kan ikkje vere med for å bli nummer 7, men eg må vere med for å vinne, seier Sundby.

Tour de Ski er denne sesongen frå 28. desember til 5. januar. Førre sesong var det Johannes Høsflot Klæbo som stakk av med samanlagtsigeren i herreklassen. I kvinneklassen vann Ingvild Flugstad Østberg.

I fjor valde ei rekke stjerner å stå over konkurransen, mellom anna Therese Johaug og Charlotte Kalla. I tillegg var det ei rekke utøvarar som valde å stå av undervegs.

