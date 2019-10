Svensk langrennsprofil mistar heile sesongen

sport

Langrennssesongen startar om ein knapp månad, og det blir utan det svenske sprinthåpet Hanna Falk. 30-åringen er skadd og mistar heile sesongen, skriv Aftonbladet.

– Hanna har dei siste åra hatt ryggproblem som vi har kunna handtere slik at ho kunne prestere på eit høgt nivå. No er det komme dit at vi meiner det er best med ein operasjon, noko vi har planar om at skal skje innan eit par månader. Denne sesongen kjem Hanna til å fokusere på rehabilitering, seier den svenske landslagslegen Magnus Oscarsson.

– Det kjennest ganske trist, men eg er motivert til å gjere det rette framover og komme sterkare tilbake både i livet og i langrennssporet, skriv langrennsløparen på Instagram.

