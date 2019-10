Toppserien innfører sluttspel: – Vil heve produktet

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i ei pressemelding. Det er NFF og Toppfotball Kvinner som har utarbeidd terminlista for neste år.

Ligaen startar 21. mars og blir avslutta 7. november. I Toppserien er det lagt opp til 18 grunnserierundar der dei ti laga møter kvarandre to gonger. Deretter kjem sju sluttspelrundar. Sesongen blir avslutta med NM-finale 21. november.

Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, antar at grepa med sluttspel, og dessutan å redusere talet på lag i Toppserien og 1.-divisjon, vil auke kvaliteten i begge ligaene.

– Det er ikkje noko som er skrive i stein, men vi ønsker å teste ut sluttspelordninga som ein har gjort med stor suksess i Danmark, seier ho til NTB.

Tre sluttspel

Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling fortel at det vil bli tre ulike sluttspel. Det eine der dei fire beste laga frå grunnspelet møtest og ein meister skal kårast.

– Det er det vi kallar meisterskapsligaen, med dei fire beste laga i grunnspelet, som speler dobbel serie heime og borte.

Vinnaren av denne får den eine av to plassar i Meisterligaen (Champions League).

På nivået under blir det ein kvalifiseringsliga der lag nummer fem til ti i Toppserien, og dessutan lag éin og to frå 1. divisjon, skal spele ein enkel serie. Vinnaren av dette sluttspelet skal spele mot nummer to i den såkalla meisterskapsligaen om den andre meisterligaplassen.

– I tillegg blir det noko som blir kalla opprykksligaen, som er med lag nummer tre til ti frå første divisjon, som også speler ein enkel serie. Vinnaren her speler kvalifisering mot lag nummer seks i kvalifiseringsligaen om den siste plassen i Toppserien neste år, seier Pedersen.

Dermed det blir anten null, eitt, to eller tre lag som rykker ned frå Toppserien neste sesong.

Aukande interesse

– Seriestrukturen er noko vi har jobba med i mange år. Først og fremst handlar dette om kvalitet, men det er klart at det å skape ei aukande interesse for produktet er viktig. Så vi håper jo at eit sånt format skal bidra til at Toppserien, og kvinnefotballen på toppnivå, blir endå meir interessant, seier Jørgensen.

– Det har vore eit relativt stabilt tilskodartal over mange år, så det var ikkje sånn at det var «no eller aldri». Men vi ønsker jo veldig at det blir nokre synergiar av all jobbinga rundt kvinnefotballen.

Ho fortel at kvinnefotballen opplever aukande interesse.

– Det er eit heilt anna nivå no, mellom anna frå media, næringslivet og frå grasrota. Men det er jo ei ekstremt viktig arbeidsoppgåve for oss å auke publikumstalet på kampane. Men vi trur at dette (serieendringa) kan vere med å bidra.

Så langt i årets sesong (20 av 22 rundar) har toppseriekampane eit snitt på 278 tilskodarar per kamp. Vålerenga har best oppslutning med 508 tilskodarar i snitt, medan Kolbotn på botn har hatt eit tilskodarsnitt på 167.

