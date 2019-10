Zuccarello ute i minst ei veke til

sport

Nordmannen er ute med ein skade «i underkroppen» og har vorte plassert på Wilds såkalla «injured reserve»-liste.

Det inneber at klubben kan hente opp ein erstattar frå farmarlaget utan at Zuccarello blir rekna inn under lønnstaket, men at han samtidig ikkje kan spele dei neste sju dagane. Nordmannen vart sett på IR-lista for to dagar sidan og kan dermed tidlegast spele mot Kings.

Zuccarello har gått glipp av dei fire siste kampane for Wild som følgje av skaden. Han kan heller ikkje spele mot Edmonton Oilers tysdag eller Nashville Predators torsdag.

Wild har henta opp Gabriel Dumont frå farmarlaget Iowa Wild i AHL medan Zuccarello er skadd.

(©NPK)