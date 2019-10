Stavanger tilbake på vinnarsporet mot Grüner

sport

Stavanger hadde ni strake sigrar før dei laurdag tapte borte mot Storhamar på straffar. Fem dagar seinare reiste serieleiaren seg mot nyopprykte Grüner og vann 6–4. Heimelaga tok tre poeng sjølv om dei tapte den tredje perioden 1–4.

Oilers håper på å ta det første trofeet sitt sidan 2017 denne sesongen. Med eit kraftig forsterka mannskap har dei sett svært gode ut i innleiinga. Med sigeren på torsdag ligg laget på 31 poeng etter elleve serierundar. Med det er dei fem poeng framfor Frisk Asker som starta kampen sin mot Sparta Sarpsborg seinare torsdag.

Asker-laget, som førre sesong vann sluttspelet, opna òg sesongen feilfritt og vann dei første åtte kampane. Deretter vart det tap mot Vålerenga, før dei trong overtid for å slå Manglerud førre runde. 29. oktober møtest Stavanger og Asker-laget i Rogaland til det som blir eit skikkeleg storoppgjer.

Heimelaga tok kommandoen frå start i Stavanger torsdag. Mathias Trettenes og Kristian Forsberg sørgde for at det 2–0 allereie før ti minutt var spelte. Brady Brassart og Markus Søberg sørgde for 4–0 etter opningsperioden. Alle måla kom i overtalsspel. Ludvig Hoff la på til 5–0 i mellomperioden, før det vart 6–0 ved Andreas Klavestad i byrjinga av den tredje perioden.

Då såg heimelaga ut til å vere ferdigspelt for kvelden. Grüner reduserte nemleg heile fire gonger. Sluttspurten starta likevel for seint for Oslo-laget.

