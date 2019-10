Svak avslutning øydela for Reitan

sport

Nordmannen hadde fem birdies og to bogeys etter 13 hol på opningsdagen av turneringa i Portugal. Så gjekk det gale. Reitan bruke sju slag på eit par fire-hol. Dermed fall han ned på par totalt.

21-åringen følgde deretter opp med tre hol på par, før han på det avsluttande holet bomma igjen. Reitan slo ein dobbel bogey og enda dagen to over par. Det som såg ut til å bli ein lovande start enda med at nordmannen er langt nede på listene.

Kristian Krogh Johannessen er best av dei norske etter dag éin. Han gjekk runden på eitt slag under par, men er òg eit godt stykke nede på resultatlista. Espen Kofstad gjekk eitt slag over par.

Leier gjer Louis de Jager frå Sør-Afrika. Han gjekk åtte slag under par torsdag.

Turneringa blir avslutta søndag.

