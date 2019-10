TV 2 viser renn frå Hoppveka

sport

Kanalen har skaffa seg rettane til renna i Innsbruck og Bischofshofen, skriv Aftenposten. NRK vil som vanleg sende frå Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen.

Statskanalen har hatt rettane til den tradisjonsrike hoppkonkurransen åleine sidan 1963.

– Vi gleder oss til å sende Hoppveka. Det er nytt for TV 2, men ikkje for sjåarane. Vi skal få til hopp på ein like god måte som før. Vi byrjar ikkje på null, for vi har mange profilar og mykje kompetanse, seier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 til avisa.

Kanalen har dei siste åra òg sikra seg rettar til å sende renn i mellom anna langrenn og alpint.

Hoppveka startar i Oberstdorf 28. desember og blir avslutta i Bischofshofen 6. januar.

