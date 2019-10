Øverby nær comeback etter lang pause på grunn av hjartebetennelse

sport

– Eg vil tru han kan vere i spel om vel ei veke, seier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

Tyskland-proffen Øverbye følte seg tam og «utrent» under oppkøyringa til Bundesliga-sesongen. Pulsen hans hadde langt høgare frekvens enn vanleg under belasting i sommar.

Etter undersøkingar for vel to månader sidan, viste det seg at Øverbye hadde myokarditt. Meir folkeleg sagt er det ein betennelse på hjartemuskelen. Det medisinske støtteapparatet i klubb- og landslag har hatt tett dialog om situasjonen dei siste månadene.

Øverby er følgt opp av hjartespesialistar i Tyskland. Når ser problema ut til å ha sleppt taket, og Erlangen kan snart få hjelp av nordmannen òg ute på banen. Klubben har sin neste kamp 7. november.

Øverby er ikkje med i den norske troppen som deltar i Golden League i Danmark denne veka. Linjespelaren har vore del av troppen i fleire av suksessmeisterskapane dei siste åra.

Noreg tok sølv i VM dei to siste gongene. Ved begge høve har vertsnasjonen (Frankrike og Danmark) vorte for god i finalen.

