Diomande vart helten i kjensleladd comeback, matchvinnar mot Zlatans LA Galaxy

sport

Etter fire veker var den norske proffen torsdag tilbake i storoppgjeret mellom Los Angeles FC og LA Galaxy, etter å ha vore borte i fire veker. I comebacket gjorde han både 4–2- og 5–3-målet, og bidrog dermed sterkt til kvartfinalesiger i MLS-sluttspelet.

– Det var ein kjensleladd kamp. Eg har vore borte ei stund av personlege årsaker, så det var herleg å komme tilbake føre fansen. Det var ein fantastisk atmosfære, seier Diomande til Nettavisen.

– Det var ein veldig viktig kamp. Vi har tapt tidlegare mot dei, men når det gjeld som mest, så vinn vi. Det er ei fantastisk kjensle.

Målfest i Los Angeles-derby

Carlos Vela sende heimelaget i leiinga etter 16 minutt. Like før pause gjorde Vela det igjen, då han etter ei målgivande pasning frå Brian Rodriguez auka leiinga for Los Angeles FC.

Like før pause reduserte bortelaget, og det stod 2–1 til pause.

I andre omgang var Zlatan Ibrahimovic frampå og utlikna for LA Galaxy. Det vart likevel ei kortvarig glede då Carlos Vela sende ei målgivande pasning til Diego Rossi, som sørgde for ny leiing for heimelaget.

Comeback

Etter 59 minutt var det endeleg klart for Diomande-comeback. Og på ein assist frå Diego Rossi heada Diomande inn 4–2-målet og trygde leiinga for vertane.

Diomande sørgde så for den endelege avgjerda California Stadion. Etter flott spel frå Eddie Segura fastsette den norske spissen sluttresultatet til 5–3.

(©NPK)