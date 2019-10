sport

– Det som irriterer meg, og dette må eg seie no, er kampprogrammet. Det irriterer meg grenselaust. At det lykkast dei (Danmarks fotballforbund) å legge ein nasjonal cupkamp torsdag …, sa han i Ukraina.

Ekstra Bladet skriv at Solbakken med «fakter og toneleie» gjorde det heilt klart at han var forbanna. Lokale journalistar lurte på kva slags stor sak som var på gang etter å ha sett den norske fotballprofilen i aksjon i intervjusona.

FCK skal spele fire kampar på ti dagar frå og med måndag. Solbakken er mektig irritert etter at cupkampen (mot Nordsjælland) no er lagd inn som ein av desse.

– Kvifor straffar vi oss sjølv? Kvifor ikkje legge han etter jul? Kvifor blir kampen mot Nordsjælland lagd midt i den hardaste perioden vår? Kvifor? sa ein svært engasjert Solbakken.

– Eg ønsker berre at det blir lagt inn litt fingertuppkjensle, ikkje at kampar berre blir avlyst som APOEL, Slavia Praha og Raude Stjerne gjer. Eg hadde sagt det same dersom dette gjaldt Midtjylland eller Brøndby.

FCK har fem poeng etter tre kampar i Europaligaen og spelar to av dei tre siste kampane heime. Moglegheita for avansement er framleis gode for Solbakken.

