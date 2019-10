Russisk langrennstrio vart gravide etter tilråding frå skipresidenten

sport

Russland-trenar Markus Cramer seier til den svenske avisa Expressen at Belorukova vart gravid like etter VM i Seefeld, og at ho ventar barn i midten av desember.

Også lagvenninnene Jelena Soboleva og Tatjana Alesjina er gravide, og skal vi tru den russiske skipresidenten Jelena Välbe, er svangerskapa godt kalkulerte.

– På slutten av førre sesong samla eg troppen og sa til alle jentene at det er ein mellomsesong som ventar, og derfor er den mest gunstig å få barn i. Landslagsløparane må forstå ansvaret sitt og pliktene sine, og eg er veldig glad for at dei høyrde på meg, seier Välbe til russiske R-Sport, ifølgje Aftonbladet.

Ho siktar til at det ikkje er meisterskap kommande vinter. Dei neste tre sesongane ventar VM, OL og deretter VM igjen.

Nye løparar slepp til

Landslagstrenar Cramer seier at graviditetane opnar for yngre løparar i verdscupen kommande sesong.

– Ingen av dei tre (Belorukova, Soboleva og Alesjina) kjem til å konkurrere, og det endrar saker og ting hos oss. Vi kjem til å gi ein del nye jenter sjansen i verdscupen, så dei kan samle erfaring. Vi har nokre dyktige talent, seier han.

Julija Belorukova er den klart beste av dei tre russarane som ikkje blir å sjå i verdscupen kommande sesong. 24-åringen vart nummer åtte i totalcupen sist vinter, og ho har mellom anna to bronsemedaljar frå OL og éin VM-bronse på merittlista.

(©NPK)