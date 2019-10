Tiger Woods sikra seg historisk PGA-siger

sport

Den amerikanske golfspelaren Tiger Woods stod imot heimefavoritten Hideki Matsuyama og skreiv golfhistorie i Japan. Woods avslutta 19 under par og har nådd same talet på sigrar som den amerikanske golflegenda Sam Snead, totalt 82 PGA-sigrar. Sneads rekord vart sett for 54 år sidan.

Heimehåpet Hideki Matsuyama enda tre slag dårlegare på andreplassen. Rory McIlroy frå Nord-Irland og Sungjae Im frå Japan delte tredjeplassen med 13 slag under par.

Turneringa i Japan vart fredag utsett på grunn av kraftig regn, og søndag rakk ikkje alle å spele ferdig før det vart mørkt. Woods måtte derfor vente til måndag lokal tid for å sikre seg den historiske sigeren.

Nordmannen Viktor Hovland spelte ujamt i turneringa og enda til slutt på ein delt 41.-plass. Han opna svakt, leverte ein god tredjerunde og sleit på fjerderunden. Hovland enda på 72 slag, to over par. Han leverte ein bogey på hol 11 og klarte aldri betre enn par på dei siste hola.

(©NPK)