Ruud nektar å snakke meir om Kyrgios

– Eg er ferdig med å snakke om Kyrgios uansett kva han måtte finne på. Eg kjem ikkje til å kommentere noko meir rundt han, sa Ruud etter å ha vorte slått ut av 1. runde av årets ATP Masters i Paris natt til tysdag.

Ruud seier at han har kritisert Kyrgios for siste gong.

Årsaka til at det franske nyheitsbyrået AFP sende ut sak om den 63. høgst ranka tennisspelaren, kjem av eit møte mellom Ruud og Nick Kyrgios i Roma tidlegare i år.

Då vart hissige Kyrgios diska etter å ha kasta ein stol ut på banen i vilt sinne. Samtidig var Casper Ruud i ferd med å feire at han hadde vunne.

Sist veke sa Ruud til nettsida til tennisportalen at Kyrgios var ein «idiot» og at han oppførte seg som om han var galen i kampen mellom dei to.

Kyrgios svarte deretter med ein twittertirade av dei sjeldne. Han påpeika at han mykje heller ville bruke tida på å sjå måling tørke enn å kaste bort tid på å sjå Ruud spele tennis. Kyrgios kalla Ruud for kjedeleg.

24 år gamle Kyrgios vart bøtelagd etter hendinga i Roma. Han vart òg bøtelagd for usportsleg åtferd i London i juni, og han fekk ei rekordstor bot på rundt éin million norske kroner for kjefting mot dommaren i Cincinnati i august.

