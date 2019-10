WADA varslar Russland-avgjerd i november, rapportar om hacking

sport

Det var i starten av september at WADA innleidde undersøkinga av ei rekke avvik i dopingsdataa som dei har fått frå Russland. Antidopingbyrået opplyste måndag at dei har fått svar på ei lang rekke detaljerte og tekniske spørsmål.

Russlands idrettsminister, Pavel Kolobkov, sa tidlegare i oktober at dei hadde gitt frå seg sine svar til WADA.

WADA har åtvara om «hardast moglege sanksjonar» om det har vorte drive manipulasjon av utlevert datamaterial. I verste fall risikerer Russland å bli utestengt frå sommar-OL neste år i Tokyo.

Tidlegare i år fekk WADA tusenvis av dokument og prøvar frå eit laboratorium i Moskva der det visstnok skal ha vore statsstøtta doping i ei årrekke.

Fekk delta i Rio-OL i 2016

I 2015 vart Russland ekskludert av WADA etter at ein rapport om doping i russisk friidrett hadde konkludert om systematisk og statsstøtta doping.

Likevel fekk Russland delta i Rio-OL i 2016, men i friidretten har Russland hatt karantene frå 2015. Heller ikkje i årets friidretts-VM i Qatar fekk Russland delta. Berre enkelte russarar fekk lov til å konkurrere under nøytralt flagg.

Det gjer det ikkje lettare for Russland at New York Times skriv om at Microsoft har meldt om eit nytt russisk dataangrep på ei rekke internasjonale idretts- og antidopingorganisasjonar. Avisa skriv at angrepet starta 16. september, og at det er spora tilbake til ei hackargruppe som har gått under aliaset «Fancy Bear».

Travis Trygart, leiar for USAs antidopingbyrå (USADA), seier at organisasjonen deira opplevde forsøk på passordangrep tidlegare denne månaden. Han seier at ikkje noko slapp igjennom.

