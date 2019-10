Arsenal tilbyr Xhaka hjelp etter konfrontasjon med tilhengarar

sport

Arsenal-tilhengarane var misnøgde med Xhakas prestasjonar i 2–2-kampen mot Crystal Palace søndag, og han vart møtt med buing og ironisk applaus då han vart bytt ut. Han la handa bak øyret, gestikulerte irritert mot tribunane, drog av seg trøya og sa òg nokre ord som ikkje eignar seg på trykk.

Manager Unai Emery har uttalt at Xhakas åtferd var upassande, og han avviste å svare på spørsmål om i kva grad sveitsaren framleis skal vere kapteinen på laget.

– I augneblinken vil eg ikkje snakke om det, sa han.

Xhaka har vore i tre møte med Emery sidan hendinga, men klubben gjer det klart at den mentale tilstanden til spelaren no er første prioritet. Ifølgje fleire britiske medium har klubben tilbode Xhaka profesjonell hjelp dersom han ønsker det.

Emery har gjort det klart at spelaren er svært lei seg etter hendinga.

– Det er ikkje berre det som skjedde søndag. Han føler at tilhengarane ikkje liker han, sa manageren.

– Han oppførte seg perfekt på trening tysdag, overfor dei andre spelarane og alle i klubben. Han veit at han gjorde noko feil. Han føler det djupt inne i seg.

Emery har rådd Xhaka til å seie unnskyld til supporterane, men 27-åringen skal ikkje vere klar til å gjere det.

– Eg treng inga unnskyldning, for eg veit at han er knust. Vi kan snakke om heile situasjonen, men først handlar det om han. Han er veldig langt nede, og vi må støtte han, sa Emery.

– Ønsket mitt for framtida er å sjå Xhaka spele og at alle tilhengarane støttar han. Eg veit ikkje om eg vil få oppleve det, men det er idealet mitt. No må vi først ta eitt steg av gongen.

Xhaka var ikkje i troppen til ligacupkampen på onsdag mot Liverpool, men det ville han neppe vore sjølv utan hendinga i helga.

(©NPK)