Den norske landslagsspissen starta åttedelsfinalen på benken, men vart bytt inn og sette punktum for scoringane fire minutt før full tid.

Då hadde allereie Sekou Koita scora to gonger for Salzburg, medan Masaya Okugawa og Patson Daka stod for ei nettkjenning kvar.

Plassen i kvartfinalane var aldri trua.

Braut Haaland fekk kjærkommen kvile onsdag etter eit tett kampprogram den siste tida. Sist helg scora han eitt mål og skaffa to straffespark då serieleiaren slo Rapid Wien 3–2.

