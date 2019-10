Historisk bortedominans i World Series, Nationals utlikna

sport

For første gong nokosinne har dei seks første kampane i World Series baseball enda med bortesiger, og det bør skremme Astros-fansen før den avgjerande kampen i Houston natt til torsdag norsk tid.

Nationals kopla grepet med siger i dei to første kampane på bortebane, men dei tre neste i hovudstaden baud på eit totalt sceneskifte. Etter å ha skåra 17 poeng i dei to bortekampane greidde Nationals berre 3 poeng til saman i dei tre heimekampane. Astros vann dei til saman 19–3 og skaffa seg to matchballar.

Den første vart forspilt tysdag. Astros tok rett nok leiing 2–1 i 1. omgang, men resten av kvelden var Nationals' stjernekastar Stephen Strasburg nesten utilnærmeleg. Samtidig herja 21-årige Anthony Rendon i attersynet sitt med fødebyen og slo inn fem poeng for gjestene.

Nationals set no lita si til at Max Scherzer er heilt restituert og klar for kastarduell med Zack Greinke i den avgjerande kampen. Scherzer skulle starta kamp 5 søndag, men vakna med stiv nakke og måtte kaste inn handkleet.

Nationals, som vart stifta i 1969 og heldt til i Montreal fram til 2004, er i World Series for første gong og kan vinne den første tittelen sin. Astros som vart stifta i 1965, vann den første tittelen sin for to år sidan.

(©NPK)