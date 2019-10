Sju norske til verdscupopning i friski

sport

– Eg gleder meg til den første konkurransen i sesongen i Modena. Her har eg god erfaring og ei fin kjensle frå rennet i fjor. Det blir spennande å komme i gang, for nivået er høgare enn nokon gong før. Eg har vore mykje på ski til no, meir enn nokon gong, seier Ruud til skiforbundet.no.

Det norske landslaget har ladd opp i austerrikske Hintertux den siste tida. Christian Nummedal er òg i favorittsjiktet.

– Det har vore ein veldig bra periode med trening i haust, og eg har fått inn eit par nye triks som styrker repertoaret. Heile laget ser veldig bra ut, seier han.

Det er offisiell trening torsdag og fredag, medan både kvalifisering og finale blir avvikla søndag. Laurdag er det snowboardkøyrarane som har verdscuprenn i Big Air i Modena.

Noregs friskilag, menn:

Øystein Bråten (Torpo), Christian Nummedal (Hakadal), Birk Ruud (Bærum), Ulrik Samnøy (Bærum), Sebastian Schjerve (Namsos).

Kvinner:

Sandra Eie (Bærum), Johanne Killi (Dombås).

