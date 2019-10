Wolfgang Pichler bygger svensk kvinnelag i kombinert: – Enkle medaljar å vinne

sport

Tyske Pichler gav seg som Sveriges landslagssjef i skiskyting etter VM på heimebane førre vinter. Han er no engasjert av Sveriges olympiske komité for å utvikle talent innanfor vinteridrett. Eitt av prosjekta hans er å få til eit slagkraftig kvinnelag i kombinert. Målet er å få laget klart til OL i 2026.

– Vi må finne jenter som er åtte–ti år gamle. Vi har sju år på oss om vi startar no, seier Pichler til SVT.

Kvinner har så langt ikkje kunna delta i kombinert i OL, men er forventa å komme med i 2026 når leikane blir avvikla i Milano og Cortina.

I VM-samanheng er Oberstdorf i 2021 første høve for kvinneleg kombinert. Neste sesong kjem òg verdscuprenn for kvinner. Hittil har FIS berre hatt kontinentalcuprenn for kvinner.

– Vi har ein lang tradisjon i langrenn, så vi bør kunne finne nokre jenter som vil satse på dette. Det kjem til å vere enkle medaljar å vinne, seier Pichler sjølvsikkert.

64-åringen har hatt ansvaret for svenske, russiske og tyske landslag i skiskyting opp gjennom trenarkarrieren og hatt stor suksess. Mellom anna var han mannen bak Magdalena Forsberg.

Kombinasjonen langrenn og skyting har han takla bra. Så spørst det om kombinasjonen hopp og langrenn blir like overkommeleg.

Sverige har ingen særlege tradisjonar i kombinert, men kanskje kan norske utøvarar inspirere dei svenske talenta. Hoppdelen i NM for kvinner og menn blir avvikla i Falun 17. november. Langrennsdelen er lagd til Beitostølen helga etter.

