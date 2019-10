Barcelona-stjerner ville endre kontrakten, ønskte seg Neymar tilbake

sport

Det er den katalanske midtstopparveteranen i storklubben, Gerard Pique, som avslører enkelte av detaljane rundt forslaget som vart fremma undervegs i overgangsvindauget i sommar. Utsegnene fall då 32-åringen tidlegare denne veka var gjest i sportsprogrammet El Larguero på den spanske radiokanalen Cadena Ser.

Intervjuet er gitt att av mellom anna den britiske storavisa The Independent.

Den brasilianske superstjerna Neymar vart i sommar kopla til ein retur til Barcelona, klubben han forlét i 2017 til fordel for franske Paris Saint-Germain. Comebacket på Camp Nou vart aldri noko av, men samtalar skal ha gått føre seg mellom partane og internt i klubbane.

Konkret forslag

Ifølgje midtstoppar Pique skal Barcelona-spelarane ha vore klare på at dei ønskte seg Neymar tilbake til klubben. Så sterkt skal ønsket ha vore at klubbpresident Josep Bartomeu skal ha fått lagt fram eit forslag, der spelarane gjekk med på å endre kontraktane sine for å realisere Neymar-overgangen.

Bak forslaget låg vissa om at eit tilbakekjøp av den brasilianske måltjuven kunne vere problematisk sett i lys av fotballens fair play-regelverk.

– Vi gav ikkje avkall på pengar. Det vi sa til presidenten var om han kunne endre kontraktane våre, fordi vi visste at det var problem med Financial Fair Play. Så vi sa til presidenten, at i staden for å tene noko det første året, kunne vi kanskje tene det i år to, tre eller fire, sa Pique i radioprogrammet.

Trøbbel

Forsvarsbautaen er klar på at spelarane ville hjelpe arbeidsgivaren sin.

– Til sjuande og sist ønsker vi å vere med på det klubben gjer, og kan vi hjelpe klubben, i dette tilfellet med å unngå Financial Fair Play-trøbbel, har vi ingen problem med å gjere det, sa han.

– I staden for å redusere lønna vår, handla det om å finne ein formel slik at klubben kunne signere Neymar dersom dei ønskte det, la Pique til.

Barcelona-leiinga skal visstnok ha likt ideen, men ifølgje midtstopparstjerna «tårna andre problem seg opp».

