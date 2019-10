Fischer-VM: Carlsen fann ikkje dei avgjerande trekka, spelte remis mot So

sport

Carlsen klarte aldri å bryte ned forsvarsmuren til amerikanaren i det første partiet i den første offisielle VM-finalen i fischersjakk. Amerikanaren har vist krutsterk form i meisterskapen og viste torsdag at han òg kan hamle opp med den norske storfavoritten.

Etter 95 trekk tok spelarane kvarandre i handa og takka for partiet. Det var nok amerikanaren mest fornøgd med.

Carlsen viste tydeleg at han var misnøgd, og ville ikkje snakke med pressa etterpå.

Med kvite brikker tok nordmannen raskt initiativ i partiet, noko sjakkcomputeren på NRK-sendinga stadfesta. Den velkjente «pila» viste ein liten fordel til Carlsen etter at 28-åringen raskt fekk brikkene ut i spel.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt, og etter at startposisjonen var trekt vart mellom anna tårna plassert i midten og dronninga nede hjørnet, A1.

Mista overtaket

Etter ti trekk mista Carlsen overtaket, og pila peika over mot amerikanaren. To trekk seinare svinga ho seg tilbake mot verdseinaren, då med ein heil bonde.

Då leidde Carlsen òg med to minutt på klokka. Spelarane har 45 minutt på seg på dei 40 første trekka, og deretter har dei 15 nye minutt før det heile må avgjerast.

I trekk 20 skaut pila fart og viste at overtaket til nordmannen var berekna til heile 4,2. Men mottrekket til amerikanaren fekk roa ned pila som la seg på 0,4.

Raske trekk

Carlsen heldt fram å spele aggressivt, men vart møtt med solid forsvarsspel av den amerikanske motstandaren.

Ti trekk før tidskontrollen hadde nordmannen i overkant av ni minutt igjen, amerikanaren eit halvt minutt mindre. Overtaket viste framleis rundt ein heil bonde til Carlsen.

Ti raske trekk seinare var overtaket ete opp, det same var dei fleste brikkene. Carlsen hadde to bønder, tårn og springar igjen, i tillegg til dronninga. So stod med tårn, hest, éin bonde og dronning.

Like før 60 trekk var unnagjort rista Carlsen på hovudet. Då såg det ut som han innsåg at han hadde oversett eit trekk som kunne ha avgjort partiet. Nordmannen heldt fram å presse på, men So stod imot på meisterleg vis.

Dermed fekk ikkje nordmannen draumeopninga han såg ut til å få tidlegare i partiet, og Carlsen og So delte poenga broderleg.

Caruana leier bronsekampen

Finalen blir spelt over tre dagar, med to parti med timesjakk torsdag. Her er det tre poeng for siger, 1,5 poeng ved remis. Fredag blir det spelt to nye parti timesjakk, medan meisterskapen blir avgjord laurdag med fire parti hurtigsjakk (2 poeng for siger) og fire parti lynsjakk (1 poeng for siger). Førstemann til 12,5 poeng vinn.

Etter det første partiet torsdag er stillinga 1,5-1,5. I bronsekampen leier Fabiano Caruana (USA) 3–0 etter siger mot russiske Jan Nepomnijasjtsji (Russland) i det første partiet.

(©NPK)