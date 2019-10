Heldig trekning for Solskjær i ligacupen – møter Colchester i kvartfinalen

sport

United møter dermed det lågaste rangerte laget som er att i turneringa. Colchester har held til på fjerde nivå i engelsk fotball, men har samtidig sendt både Tottenham og Crystal Palace ut av turneringa på vegen mot kvartfinalane.

Liverpool skal på si side ut mot Aston Villa på bortebane, medan regjerande meister Manchester City skal på besøk til Oxford. Den siste kvartfinalekampen blir spelt mellom Everton og Leicester.

Oppsving

Onsdag sikra Manchester United seg avansement frå åttedelsfinalane etter å ha slått Chelsea 2–1 på Stamford Bridge. Sigeren var den tredje strake til laget på bortebane.

Marcus Rashford vart matchvinnar med eit formidabelt langskot. United-spissen, som fyller 22 år torsdag, skåra òg det første målet, på straffespark.

United har fått fleire nøkkelspelarar tilbake frå skade den siste tida. Det har gitt eit oppsving i resultata.

No ser det ut til at dei raude djevlane å ha ein stor sjanse til å sikre semifinalebilletten i ligacupen heime på Old Trafford.

Liverpool-diskusjonar

Liverpool slo ut Arsenal i ein særs målrik åttedelsfinale onsdag. Straffesparkkonkurranse måtte til for å skilje laga etter 5–5 ved ordinær tid. Frå kritmerket var Liverpool best med 5–4.

Etter kampen varsla samtidig manager Jürgen Klopp at Liverpool kunne komme til å trekke seg frå turneringa som følgje av at kvartfinalane kolliderer med klubb-VM

Semifinalane i ligacupen blir etter planen spelt 17. og 18. desember. Då er Liverpool opptatt med VM-spel. Torsdag opplyser BBC at det går føre seg samtalar mellom Anfield-klubben og turneringsleiinga for å løyse situasjonen.

Finalen går 1. mars.

