Henrik Kristoffersen meiner eige opplegg har gjort han betre

Etter at den årelange krangelen med skiforbundet vart avslutta med forlik etter éi veke i retten, har 25-åringen frå Rælingen ladd opp med eit eige helse- og treningsopplegg i sesongoppkøyringa.

Alt er styrt av far og trenar Lars Kristoffersen, medan Einar Witteveen har komme inn som trenar. Kristoffersen får òg ein ekstra assistentressurs i seks månader, i tillegg til det resterande teamet han sjølv står for. Sjølv meiner Henrik Kristoffersen at det gjer han til ein betre utøvar.

– Eg trur det, men det står att å sjå. Men uansett kor hardt og godt ein jobbar, så har ein ingen garanti for at det skal lykkast. I alle fall ikkje i den idretten vi driv med, for det er ekstremt små marginar og ekstremt mykje som må klaffe.

– Slepp å ta omsyn

– Men eg trivst meir i kvardagen no enn det eg gjorde tidlegare, seier Kristoffersen og fortel at treningane er lagde opp til kva han treng for å bli best mogleg.

– Kva er annleis?

– Du slepp å ta omsyn til andre og kva andre treng. Det er positivt for min del. Ein gjer ikkje alltid det ein har lyst til, men ein gjer det som blir kravd for å bli best mogleg.

– Eg synest det fungerer bra så langt.

Jaktar tre kuler

I sesongopninga måtte Kristoffersen innsjå at det ikkje gjekk slik han hadde håpt. Ein skuffande 10.-plass etter første omgang enda med ein endå meir skuffande 18.-plass etter finaleomgangen.

Det var det første rennet utan Marcel Hirscher som konkurrent. Austerrikaren la opp som alpinist i september.

Kristoffersen er ikkje mindre beskjeden enn at han jaktar tre kuler: I slalåm, storslalåm og i verdscupen samanlagt. Han er berre 25 år, men har allereie rokke 53 pallplasseringar i verdscupen, 18 gonger heilt øvst. Han har òg to OL-medaljar, han har vunne «kula» i slalåm og han har VM-gull i storslalåm.

Kristoffersen er utan tvil ein av favorittane denne sesongen. Kven fryktar han mest?

Fryktar «Pinten»

– I slalåm så er det Clement Noel. Han køyrde veldig fort i fjor. I storslalåm er det Alexis Pinturault, seier Kristoffersen og legg til at Pinturault òg blir den tøffaste konkurrenten om samanlagtsigeren i verdscupen.

Pinturault, eller «Pinten» som Kristoffersen kallar han, vann i Sölden då alpinistane opna sesongen med storslalåm.

Neste renn går i finske Levi 24. november. Då held jakta fram på «kula», trofeet som viser at du har vore best i éin disiplin. I Levi skal det køyrast slalåm.

